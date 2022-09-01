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استقبل مطار معيتيقة الدولي، اليوم الخميس، أولى رحلات شركة مصر للطيران، قادمة من

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

استقبل مطار معيتيقة الدولي، اليوم الخميس، أولى رحلات شركة مصر للطيران، قادمة من مطار القاهرة، وذلك بعد انقطاع دام 8 سنوات، و من المحتمل أن تسير شركات طيران مصرية تابعة للشركة القابضة رحلات من مدن مصرية أخرى لمطار معيتيقة.
الحدث_الليبي
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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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