استقبل مطار معيتيقة الدولي، اليوم الخميس، أولى رحلات شركة مصر للطيران، قادمة من مطار القاهرة، وذلك بعد انقطاع دام 8 سنوات، و من المحتمل أن تسير شركات طيران مصرية تابعة للشركة القابضة رحلات من مدن مصرية أخرى لمطار معيتيقة.

الحدث_الليبي

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