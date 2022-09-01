استقبل مطار معيتيقة الدولي، اليوم الخميس، أولى رحلات شركة مصر للطيران، قادمة من مطار القاهرة، وذلك بعد انقطاع دام 8 سنوات، و من المحتمل أن تسير شركات طيران مصرية تابعة للشركة القابضة رحلات من مدن مصرية أخرى لمطار معيتيقة.
الحدث_الليبي
♦قصص آنية وأخرى منوعة…سياسة وثقافة وسوشيال ميديا كلها في قناتنا على اليوتيوب فتابعونا..
https://www.youtube.com/channel/UCqds-oiUv_tnXs3yCTv8r3g
استقبل مطار معيتيقة الدولي، اليوم الخميس، أولى رحلات شركة مصر للطيران، قادمة من
استقبل مطار معيتيقة الدولي، اليوم الخميس، أولى رحلات شركة مصر للطيران، قادمة من مطار القاهرة، وذلك بعد انقطاع دام 8 سنوات، و من المحتمل أن تسير شركات طيران مصرية تابعة للشركة القابضة رحلات من مدن مصرية أخرى لمطار معيتيقة.
أضف تعليقـك