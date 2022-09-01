عضو مجلس #الدولة الاستشاري، سعد #بن_شرادة، يؤكد انفراد #السبق، بتفاصيل الصفقة ال

عضو مجلس #الدولة الاستشاري، سعد #بن_شرادة، يؤكد انفراد #السبق، بتفاصيل الصفقة الجديدة بين #عقيلة صالح وخالد #المشري، لسحب الثقة من حكومة #باشاغا، وتشكيل حكومة ثالثة.

ــ بن شرادة: اللقاء بين عقيلة والمشري، ربما بحث تشكيل حكومة ثالثة.

ــ التوجه لتشكيل حكومة ثالثة ستكون نتيجته الفشل كما الخطوات السابقة.

ــ مجلس #النواب لا يستطيع اتخاذ أي خطوة دون موافقة #حفتر، ومجلس الدولة لن يتخذ خطوة دون موافقة التشكيلات المسلحة في #طرابلس.

ــ اختيار مبعوث أممي من دول العالم الثالث سيُضعف عمل البعثة، وسيكون المُعين الجديد مملوكًا للدول العظمى المتصارعة على الملف الليبي.

ــ الحل الوحيد والورقة الأخيرة، هو خروج الشارع لإسقاط كافة الأجسام السياسية. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-09-01 17:06:42

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