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قام عناصر سرية الإسعاف والإنقاذ العسكري التابعة لجهاز الطب العسكري، اليوم الخميس

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قام عناصر سرية الإسعاف والإنقاذ العسكري التابعة لجهاز الطب العسكري، اليوم الخميس، بإزالة عدد من مخلفات الحرب من مناطق جنزور، كوبري المعاقين، كوبري 17، منطقة الخلة، طريق النهر، شارع الجمهورية، وخلف معسكر 7 ابريل.
الحدث_الليبي





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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