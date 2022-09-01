عاجل|| اللجنة المركزية للانتخابات المحلية التابعة لوزارة الحكم المحلي بحكومة #ا

#عاجل|| اللجنة المركزية للانتخابات المحلية التابعة لوزارة الحكم المحلي بحكومة #الدبيبة تنفي في بيان لها، اقتحام مقرها بطرابلس وتؤكد استمرارية تنفيذ انتخابات المجالس البلدية.

البيان: اللجنة المركزية للانتخابات المحلية تنفي نفيا قاطعا ما تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أخبار زائفة حول اقتحام مسلحين لمقر اللجنة المركزية، وإرغام الموظفين على تسليم منظومة #الانتخابات وأرقامها السرية وتأكد بأنه لم يحدث أي اقتحام أو تدخل في عمل اللجنة، وأن العمل داخل مقرها بـ #طرابلس يسير في نسقه الاعتيادي.

البيان: هذه الإشاعات الهدف منه إفشال العملية الانتخابية التي لن تجدي نفعًا.

البيان: تطمئن اللجنة بأن #الانتخابات_المحلية مستمرة في المواعيد المُعلن عنها، وتحث المواطنين على المشاركة فيها. #السبق

2022-09-01 19:31:24

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