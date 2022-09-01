قال عضو مجلس النواب، زياد دغيم، إن خطوة فرض مبعوث دولي رغم اعتراض الدولة المعنية بداية خاطئة لمسار سيتعثر،وأضاف :” أعتقد أن فرصة القارة الإفريقية في قيادة وساطة ناجحة في ليبيا تستلزم توحيد الموقف الإفريقي في مجلس الأمن بالتنسيق مع طاهر السني، مبعوث ليبيا لدى الأمم المتحدة”.
الحدث_الليبي
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قال عضو مجلس النواب، زياد دغيم، إن خطوة فرض مبعوث دولي رغم اعتراض الدولة المعنية
قال عضو مجلس النواب، زياد دغيم، إن خطوة فرض مبعوث دولي رغم اعتراض الدولة المعنية بداية خاطئة لمسار سيتعثر،وأضاف :” أعتقد أن فرصة القارة الإفريقية في قيادة وساطة ناجحة في ليبيا تستلزم توحيد الموقف الإفريقي في مجلس الأمن بالتنسيق مع طاهر السني، مبعوث ليبيا لدى الأمم المتحدة”.
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