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قال عضو مجلس النواب، زياد دغيم، إن خطوة فرض مبعوث دولي رغم اعتراض الدولة المعنية

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قال عضو مجلس النواب، زياد دغيم، إن خطوة فرض مبعوث دولي رغم اعتراض الدولة المعنية بداية خاطئة لمسار سيتعثر،وأضاف :” أعتقد أن فرصة القارة الإفريقية في قيادة وساطة ناجحة في ليبيا تستلزم توحيد الموقف الإفريقي في مجلس الأمن بالتنسيق مع طاهر السني، مبعوث ليبيا لدى الأمم المتحدة”.
الحدث_الليبي
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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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