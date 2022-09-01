قال عضو مجلس النواب، زياد دغيم، إن خطوة فرض مبعوث دولي رغم اعتراض الدولة المعنية بداية خاطئة لمسار سيتعثر،وأضاف :” أعتقد أن فرصة القارة الإفريقية في قيادة وساطة ناجحة في ليبيا تستلزم توحيد الموقف الإفريقي في مجلس الأمن بالتنسيق مع طاهر السني، مبعوث ليبيا لدى الأمم المتحدة”.

الحدث_الليبي

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