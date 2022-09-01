ناقش محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير تعزيز العلاقات المصرفية بين ليبيا ومالطا وذلك خلال اجتماعه بمحافظ بنك مالطا المركزي إيداورد سايكلونا في العاصمة المالطية فاليتا، وذكر سايكلونا أن القطاع المصرفي يمثل الحاضنة الأساسية لتشجيع المستثمرين، مشيرا إلى أن العلاقات المصرفية التي ستقيمها بلاده مع ليبيا ستكون مثمرة على حد وصفه

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