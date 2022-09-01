عاجل > مجلس الأمن : ندين الاشتباكات العنيفة التي ارتكبتها الجماعات المسلحة في طر

عاجل > مجلس الأمن : ندين الاشتباكات العنيفة التي ارتكبتها الجماعات المسلحة في طرابلس السبت الماضي .
البيان : ضحايا مدنيين سقطوا و بنية تحتية دُمرت في الاشتباكات.
⚡️ندعوا جميع الأطراف للحفاظ على الهدوء و احترام القانون الدولي وحماية المدنيين .
⚡️على الكل الامتناع عن العنف أو تقويض اتفاق وقف إطلاق النار .
⚡️يجب تنفيذ الاتفاق كاملاً و انسحاب كل القوات الأجنبية والمقاتلين الاجانب والمرتزقة بلا تأخير.
⚡️على الكل الاتفاق على مسار لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في جميع أنحاء البلاد في أقرب وقت ممكن من خلال الحوار .
⚡️نطالب الأمين العام بتعيين مبعوث له على الفور و نؤكد على أهمية الحوار الوطني الشامل .
⚡️الحوار يهدف لعدة أمور منها تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم في جميع أنحاء #ليبيا وتمثيل الشعب بأكمله. #المرصد ( بيان )
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