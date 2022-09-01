#عاجل.. #مجلس_الأمن الدولي يدين في بيان، الاشتباكات التي شهدتها #طرابلس قبل أيام: على كل الأطراف الامتناع عن العنف أو تقويض اتفاق وقف إطلاق النار.

البيان: على كل الأطراف الاتفاق على مسار لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في جميع أنحاء البلاد في أقرب وقت ممكن من خلال الحوار .

على جميع الأطراف الحفاظ على الهدوء و احترام القانون الدولي وحماية المدنيين، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار كاملاً و انسحاب كل القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة بلا تأخير.

البيان: ضحايا مدنيين سقطوا وبنية تحتية دُمرت في الاشتباكات.

البيان: نطالب الأمين العام بتعيين مبعوث له على الفور ونؤكد على أهمية الحوار الوطني الشامل.

البيان: الحوار يهدف لعدة أمور منها تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم في جميع أنحاء ليبيا وتمثيل الشعب بأكمله. #السبق

2022-09-01 21:58:06

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