طالب رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، بضرورة الحد من قرارات الإيفاد للعمل بالخارج ومنح الأحقية وفق الأسبقية للعاملين بالوزارة، وجاءت مطالبة شكشك خلال لقائه مع المنقوش بمقر الديوان في العاصمة طرابلس، اليوم الخميس، والذي جرى خلاله مناقشة بعض القضايا المرفوعة ضد الدولة الليبية بالخارج، ودور وزارة الخارجية والتعاون الدولي مستقبلا في تجنيب الدولة تبعات الأحكام القضائية.

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