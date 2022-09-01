#عاجل.. مصادرنا: رئيس الحكومة المكلفة من مجلس #النواب فتحي #باشاغا اشتكى للأتراك قلة الموارد المالية.
– باشاغا أبلغ الأتراك أن حكومته تحصلت على أموال من المصرف التجاري الوطني #البيضاء.
– الأموال التي تحصلت عليها حكومة باشاغا تُقدر بمليار و700 مليون من أموال المصرف التجاري الوطني البيضاء.
– المصرف التجاري مول باشاغا من أموال المودعين به.
– الأتراك أبلغوا باشاغا بوقف الصرف لحين التوصل لحل وعدم تراكم المديونيات.
– المصرف التجاري هو الذي كان يمول حكومة #الثني مع مصرف التجارة والتنمية في شرق #ليبيا وهو الذي مول عملية #الكرامة في #طرابلس 2019 من أموال المودعين. #السبق
2022-09-01 23:54:20
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