#عاجل.. مصادرنا: رئيس الحكومة المكلفة من مجلس #النواب فتحي #باشاغا اشتكى للأتراك قلة الموارد المالية.

– باشاغا أبلغ الأتراك أن حكومته تحصلت على أموال من المصرف التجاري الوطني #البيضاء.

– الأموال التي تحصلت عليها حكومة باشاغا تُقدر بمليار و700 مليون من أموال المصرف التجاري الوطني البيضاء.

– المصرف التجاري مول باشاغا من أموال المودعين به.

– الأتراك أبلغوا باشاغا بوقف الصرف لحين التوصل لحل وعدم تراكم المديونيات.

– المصرف التجاري هو الذي كان يمول حكومة #الثني مع مصرف التجارة والتنمية في شرق #ليبيا وهو الذي مول عملية #الكرامة في #طرابلس 2019 من أموال المودعين. #السبق

2022-09-01 23:54:20

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