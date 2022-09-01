أعلنت السفارة الإيطالية لدى ليبيا، مساء الخميس، تعيين قنصل عام جديد في مدينة بنغ

أعلنت السفارة الإيطالية لدى ليبيا، مساء الخميس، تعيين قنصل عام جديد في مدينة بنغازي، خلفا للقنصل العام السابق كارلو باتوري، منوهة إلى أنه سيزور قريبا رئيس البروتوكول والسلطات المحلية بالمدينة، وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها على تويتر يستعد القنصل الإيطالي العام فرانشيسكو سافيريو دي لويغي أن يتولى منصبه اليوم في بنغازي حيث سيزور قريبا رئيس البروتوكول والسلطات المحلية.

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