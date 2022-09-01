ديوان_المحاسبة: خالد #شكشك طالب نجلاء #المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة #الدبيبة ب

#ديوان_المحاسبة: خالد #شكشك طالب نجلاء #المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة #الدبيبة بالالتزام باللوائح والقوانين والحد من إصدار قرارات الإيفاد بما يفوق الملاكات الوظيفية المعتمدة لدى الوزارة.

– شكشك طالب المنقوش بمنح أحقية العمل الدبلوماسي وفق الأسبقية للعاملين بالوزارة، دون غيرهم من الوحدات الإدارية الأخرى غير المختصة بممارسة العمل السياسي والدبلوماسي.

– شكشك والمنقوش ناقشا بعض القضايا المرفوعة ضد الدولة الليبية بالخارج ودور الوزارة مستقبلاً في تجنيب الدولة تبعات الأحكام القضائية وما يترتب عليها من أعباء مالية إضافية. #السبق (بيان)







2022-09-02 00:58:25

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