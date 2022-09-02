صلاح #البكوش: خالد #المشري تحدث لأعضاء في مجلس #الدولة أنه ذاهب إلى #مصر لمناقشة تشكيل حكومة ثالثة “رئيسها المشري نفسه”.

– المشري أبلغ الأعضاء أنه سيتفق مع #عقيلة والمصريين على تشكيل الحكومة الجديدة.

– المشري أبلغ الأعضاء أنه سيحاول عقد اجتماع بين رئيس المخابرات المصرية عباس كامل ورئيس المخابرات التركية هاكان فيدان ليتفقا على تشكيل الحكومة الجديدة.

– عبدالقادر #حويلي قال لأعضاء في مجلس الدولة أنه قدم للمصريين مقترح تشكيل حكومة ثالثة برئاسة “محمد #المزوغي” أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة.

– ما يقوم به بعض أعضاء مجلس الدولة ورئيسه عبث وهم من تسببوا في التدخلات الخارجية. #السبق





2022-09-02 02:04:42

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