بعد قراره بنقل #المحكمة_العليا لمدينة #البيضاء مؤقتا.. #أبو_سبيحة: #عقيلة_صالح ر

بعد قراره بنقل #المحكمة_العليا لمدينة #البيضاء مؤقتا.. #أبو_سبيحة: #عقيلة_صالح رئيس مجلس #النواب “المنتهية ولايته” استغل مركزه السياسي والاجتماعي واختزل سلطة البرلمان في شخصه.

– عقيلة دأب على إصدار تعديلات فى #الإعلان_الدستوري ويبدأ فى تنفيذها، دون مراعاة الإجراءات الواجب اتباعها لإقرارها بل ولم ينشرها فى الجريدة الرسمية حتى تصبح نافذة.

– عقيلة أصبح يشكل خطرا حقيقيا على بقاء كيان الدولة الليبية.

– عقيلة أول من نظر لفكرة الأقاليم التاريخية وما ترتب عليها من محاصصة مقيتة. #السبق





2022-09-02 01:39:31

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