الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الخميس 02/ 09 / 2022 وخلال اليومي

الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الخميس

02/ 09 / 2022 وخلال اليومين القادمين.

يبقي الطقس مستقر و أجواء معتدلة هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية , وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق الشمال هذا اليوم مابين ( 27 – 34 ) مْ ، فيما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب مابين ( 37 – 43 )مْ.

مع تكاثر للسحب من حين لأخر علي مناطق الجبل الأخضر.

ومن المتوقع ان تشهد مناطق غرب ليبيا بدية من يوم الغد ارتفاع في درجات الحرارة وسنوافيكم بمتابعة الحالة الجوية خلال نشراتنا اليومية.

والله اعلم