المركز الوطني للأرصاد الجوية

نشرة الصيد البحري

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الجمعة ( 02/09/2022 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء قليلة السحب.

• الريح براني الي شلوق بشكل عام ويكون شرش هذا اليوم على ساحل مصراته وسرت ســـرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر.

• البحر خفيف الموج الى هادئ.

• درجة حرارة سطح البحر (29 – 30) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء قليلة السحب تتكاثر على الساحل الممتد من بنغتزي الى طبرق.

• الريح شرش الى بحري سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر.

• البحر خفيف الموج الى هادئ.

• درجة حرارة سطح البحر (28 – 29) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

التاريخ: 02/09/2022