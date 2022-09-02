أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر كينشا

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر كينشاك، أن موسكو تعمل بنشاط على القضايا التنظيمية والفنية لإعادة السفارة الروسية إلى ليبيا. وقال كينشاك، إن “ليبيا عادت مرة أخرى إلى حالة ازدواجية السلطة مع إدارات موازية تعمل في غرب وشرق البلاد”، مؤكدا أن بلاده لا تشارك في هذه المواجهة ولا تدعم جانبا معينا في الصراع.

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