عاجل

الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير: – باريس تؤيد تعيين ال

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير:

– باريس تؤيد تعيين السنغالي عبد الله باثيلي، مبعوثاً أممياً لدى ليبيا.

– معارضة الدبيبة لباثيلي لن تشكل مشكلة في محاولة إنهاء الأزمة السياسية في ليبيا.

– قيادة البعثة الأممية في ليبيا على مدى العامين الماضيين “كانت فوضوية”، وحان الوقت لأن يكون لدى الأمم المتحدة شخص ما لقيادتها، “ولتولي زمام المفاوضات بشأن ليبيا.

– المهم الآن هو الانتقال إلى المرحلة التالية، وأعتقد أن جميع الأطراف في ليبيا ستتعاون مع باثيلي، وكلما أسرعوا في ذلك كان ذلك أفضل.

#ليبيا_24

2022-09-02 15:03:09

1662130989

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك