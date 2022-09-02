الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير: – باريس تؤيد تعيين ال

الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير:
– باريس تؤيد تعيين السنغالي عبد الله باثيلي، مبعوثاً أممياً لدى ليبيا.
– معارضة الدبيبة لباثيلي لن تشكل مشكلة في محاولة إنهاء الأزمة السياسية في ليبيا.
– قيادة البعثة الأممية في ليبيا على مدى العامين الماضيين “كانت فوضوية”، وحان الوقت لأن يكون لدى الأمم المتحدة شخص ما لقيادتها، “ولتولي زمام المفاوضات بشأن ليبيا.
– المهم الآن هو الانتقال إلى المرحلة التالية، وأعتقد أن جميع الأطراف في ليبيا ستتعاون مع باثيلي، وكلما أسرعوا في ذلك كان ذلك أفضل.
#ليبيا_24
2022-09-02 15:03:09
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