الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير: – باريس تؤيد تعيين ال

الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير:

– باريس تؤيد تعيين السنغالي عبد الله باثيلي، مبعوثاً أممياً لدى ليبيا.

– معارضة الدبيبة لباثيلي لن تشكل مشكلة في محاولة إنهاء الأزمة السياسية في ليبيا.

– قيادة البعثة الأممية في ليبيا على مدى العامين الماضيين “كانت فوضوية”، وحان الوقت لأن يكون لدى الأمم المتحدة شخص ما لقيادتها، “ولتولي زمام المفاوضات بشأن ليبيا.

– المهم الآن هو الانتقال إلى المرحلة التالية، وأعتقد أن جميع الأطراف في ليبيا ستتعاون مع باثيلي، وكلما أسرعوا في ذلك كان ذلك أفضل.

#ليبيا_24

2022-09-02 15:03:09

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