استنكر رئيس اللجنة الأمنية السابق بطرابلس هاشم بشر، استمرار الحروب واستخدام الشباب فيها أداة لتحقيق مآرب الطامعين، وتساءل بشر: “كم سيارة عليها هذه القطعة من السلاح يكون سائقها أو الراكب عليها هو أحوج إلى ثمنها؟ فهو شاب لم يتزوج أو يحتاج للسكن الكريم الذي يأوي أسرته”، و أضاف إلى متى أيها الشاب تكون أداة لغيرك ووسيلة تنفذ بها مآرب الطامعين في السلطة الكانزين للآموال التي أنت وأخوك الذي تحاربه أمامك أحوج إليها؟.
الحدث_الليبي
♦قصص آنية وأخرى منوعة…سياسة وثقافة وسوشيال ميديا كلها في قناتنا على اليوتيوب فتابعونا..
https://www.youtube.com/channel/UCqds-oiUv_tnXs3yCTv8r3g
استنكر رئيس اللجنة الأمنية السابق بطرابلس هاشم بشر، استمرار الحروب واستخدام الشب
استنكر رئيس اللجنة الأمنية السابق بطرابلس هاشم بشر، استمرار الحروب واستخدام الشباب فيها أداة لتحقيق مآرب الطامعين، وتساءل بشر: “كم سيارة عليها هذه القطعة من السلاح يكون سائقها أو الراكب عليها هو أحوج إلى ثمنها؟ فهو شاب لم يتزوج أو يحتاج للسكن الكريم الذي يأوي أسرته”، و أضاف إلى متى أيها الشاب تكون أداة لغيرك ووسيلة تنفذ بها مآرب الطامعين في السلطة الكانزين للآموال التي أنت وأخوك الذي تحاربه أمامك أحوج إليها؟.
أضف تعليقـك