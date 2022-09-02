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استنكر رئيس اللجنة الأمنية السابق بطرابلس هاشم بشر، استمرار الحروب واستخدام الشب

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

استنكر رئيس اللجنة الأمنية السابق بطرابلس هاشم بشر، استمرار الحروب واستخدام الشباب فيها أداة لتحقيق مآرب الطامعين، وتساءل بشر: “كم سيارة عليها هذه القطعة من السلاح يكون سائقها أو الراكب عليها هو أحوج إلى ثمنها؟ فهو شاب لم يتزوج أو يحتاج للسكن الكريم الذي يأوي أسرته”، و أضاف إلى متى أيها الشاب تكون أداة لغيرك ووسيلة تنفذ بها مآرب الطامعين في السلطة الكانزين للآموال التي أنت وأخوك الذي تحاربه أمامك أحوج إليها؟.
الحدث_الليبي
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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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