قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن عملية تسمية المبعو

قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن عملية تسمية المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا تسير بشكل جيد، مشيرا أن مجلس الأمن هو الحكم في اختيار تسمية الممثلين الخاصين للأمم المتحدة، وحتى الآن لا يوجد خطاب من مجلس الأمن ليتم تحديد موعد الإعلان عن تعيين المبعوث الأممي.

الحدث_الليبي

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