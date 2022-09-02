قالت عضو المجلس الأعلى للدولة، نعيمة الحامي، إن تعيين مبعوث جديد لليبيا لن يكون في صالح رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، مشيرة أن ليبيا تحتاج إلى قانون انتخابات وقاعدة دستورية بشكل عاجل، مضيفة أن “قانون المؤتمر الوطني وقاعدته الدستورية جاهزة”.

الحدث_الليبي

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