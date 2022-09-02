بالصور.. #أردوغان يستقبل #الدبيبة رفقة #اللافي و #جمعة و #الكبير ومستشاره مصطفى #المانع اليوم في قصر وحيد الدين بمدينة #إسطنبول، وفق بيان لحكومة الوحدة.

البيان: أردوغان أكد على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة #طرابلس من أي محاولات عسكرية، وأن التغيير لا يتم إلا عبر #الانتخابات.

البيان: أردوغان والدبيبة ترأسا اجتماعًا بحضور اللافي وجمعة والكبير والمانع ورئيس المخابرات التركية ومستشار الرئيس التركي ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية لمتابعة الملف السياسي وعدد من الملفات الاقتصادية والعسكرية.

البيان: الاجتماع ركز على متابعة الملف السياسي، وتوحيد الجهود الدولية والمحلية لدعم الانتخابات.

البيان: تم مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية وزيادة التعاون العسكري بين البلدين.

البيان: الدبيبة أكد على أهمية دور #تركيا في دعم الجهود الدولية للدفع بملف الانتخابات ودعمه ليكون أولوية دولية.

البيان: الدبيبة اعتبر أن ما جرى في طرابلس الأسبوع الماضي هو محاولة للاستيلاء على السلطة بواسطة السلاح والمؤامرات، وأنه لا بديل عن الانتخابات.

البيان: تم الاتفاق على برنامج عمل بين البلدين يشمل التعاون العسكري وفي مجال الطاقة، وعودة الشركات التركية لاستكمال المشروعات المتوقفة.

البيان: تم دعوة أردوغان لحضور أعمال المنتدى التركي الليبي الأول المزمع انعقاده في نوفمبر القادم. #السبق





2022-09-02 23:51:50

1662162710