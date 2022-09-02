بالصور|| مركز الرقابة على الأغذية #زوارة يضبط كوارث في حملة تفتيشية على السلخانا

بالصور|| مركز الرقابة على الأغذية #زوارة يضبط كوارث في حملة تفتيشية على السلخانات المختصة بذبح المواشي وسلخانات ذبح الدواجن.
– الصور تُظهر وجود حشرات على اللحوم وتعفن بعضها وعدم نظافة الأواني والأدوات المستخدمة.
المركز: أغلب السلخانات لا تعمل بالمواصفات المطلوبة وخاصة من جانب النظافة العامة وشروط السلامة والمستندات المطلوبة للمزاولة.
المركز: تم ملاحظة بعض الذبائح التي لا يوجد عليها ختم الطبيب البيطري المختص.
المركز: وجدنا بعض اللحوم المخزنة بطريقة غير صحية مما أدى إلى فسادها.
المركز: رصدنا إهمال في مراقبة بعض المنتجات المعلبة والتي انتهت مدة صلاحيتها والاستمرار في عرضها للمواطن. #السبق
2022-09-03 00:06:50
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