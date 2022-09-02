بالصور|| مركز الرقابة على الأغذية #زوارة يضبط كوارث في حملة تفتيشية على السلخانا

بالصور|| مركز الرقابة على الأغذية #زوارة يضبط كوارث في حملة تفتيشية على السلخانات المختصة بذبح المواشي وسلخانات ذبح الدواجن.

– الصور تُظهر وجود حشرات على اللحوم وتعفن بعضها وعدم نظافة الأواني والأدوات المستخدمة.

المركز: أغلب السلخانات لا تعمل بالمواصفات المطلوبة وخاصة من جانب النظافة العامة وشروط السلامة والمستندات المطلوبة للمزاولة.

المركز: تم ملاحظة بعض الذبائح التي لا يوجد عليها ختم الطبيب البيطري المختص.

المركز: وجدنا بعض اللحوم المخزنة بطريقة غير صحية مما أدى إلى فسادها.

المركز: رصدنا إهمال في مراقبة بعض المنتجات المعلبة والتي انتهت مدة صلاحيتها والاستمرار في عرضها للمواطن. #السبق











2022-09-03 00:06:50

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