البنك الدولي: – النزاع المسلح تسبب في إنهاك الاقتصاد الليبي، ونصيب الفرد من الن

البنك الدولي:

– النزاع المسلح تسبب في إنهاك الاقتصاد الليبي، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، عام 2021م، بلغ حوالي نصف قيمته للعام 2010م.

– النظام الصحي، المُنهك أصلاً بسبب عقد من الصراع، واجه تحديات كبيرة في توفير الرعاية الصحية وضمان جودتها وسط اشتداد تأثير الجائحة.

– الأمن الغذائي ازداد سوءًا في ليبيا، بسبب الأزمة “الروسية-الأوكرانية” وما نتج عنها من نقص في المواد الغذائية الأساسية وارتفاع في أسعارها في السوق المحلية.

– إنتاج النفط تراجع خلال الربع الأول من عام 2022م، إلى مستوى أقل بنسبة 4.4 في المائة، من متوسط عام 2021م، كما واصل الانتاج تراجعه خلال الربع الثاني من هذه السنة.

– معدل التضخم سجّل نحو 2.8 في المائة في عام 2021م، مقارنة بـ 1.4 في المائة في عام 2020م، و 2.2 في المائة في عام 2019.

– من المُرجح تفاقم أوضاع الفقر والجوع في ليبيا، خاصة الأسر ذات الدخل المحدود والفقيرة، والتي تعتمد بشكل أساسي على شراء الأغذية.

#ليبيا_24

2022-09-03 12:16:45

1662207405