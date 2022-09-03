أعلن مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، ” ألكسندر كي

أعلن مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، ” ألكسندر كينشاك ”، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، الجمعة، أن موسكو تعمل بنشاط على القضايا التنظيمية والفنية لإعادة سفارتها إلى ليبيا، في المقام الأول ضمان الأمن، مشيرا إلى أنه بعد استئناف عمل السفارة بطرابلس، من المقرر افتتاح قنصلية عامة روسية في بنغازي شرقي البلاد.

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