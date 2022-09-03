نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم السبت (2022/09/03 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: لا يوجد.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية إلى قليلة السحب على سرت.
• الريح براني الي شلوق ســـرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج .
• درجة حرارة سطح البحر (29 – 30) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء قليلة السحب تتكاثر على ساحل الجبل الأخضر .
• الريح شرش إلى براني على الخليج وبنغازي بينما يكون شرش على باقي الساحل سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.50) متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على البريقة وأقصى الساحل الشرقي.
• درجة حرارة سطح البحر (28 – 29) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
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