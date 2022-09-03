نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم السبت (2022/09/03 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى قليلة السحب على سرت.

• الريح براني الي شلوق ســـرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج .

• درجة حرارة سطح البحر (29 – 30) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء قليلة السحب تتكاثر على ساحل الجبل الأخضر .

• الريح شرش إلى براني على الخليج وبنغازي بينما يكون شرش على باقي الساحل سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.50) متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على البريقة وأقصى الساحل الشرقي.

• درجة حرارة سطح البحر (28 – 29) مْ.

• الرؤيـة جيدة.