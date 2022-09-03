رحب المجلس الرئاسي، السبت، بتعيين الدبلوماسي السنغالي “عبدالله باتيلي”، مبعوثاً أممياً إلى ليبيا، خلفاً للسلوفاكي “يان كوبيتش”.

وأشاد المجلس في بيان له، بدور الأمين العام للأمم المتحدة في دعم مساعِ الليبيين للوصول إلى حلول سلمية، من خلال بعثتها في ليبيا، آملًا أن يسهم المبعوث الجديد بخبرته في مساعدة الليبيين في الانتقال إلى الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي يتطلع إليها الشعب الليبي، بحسب البيان.

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