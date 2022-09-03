عاجل.. فتحي #باشاغا يؤكد خلال اجتماعه عبر الدائرة المغلقة مع نوابه علي #القطران

#عاجل.. فتحي #باشاغا يؤكد خلال اجتماعه عبر الدائرة المغلقة مع نوابه علي #القطراني وسالم #الزادمة وخالد #الأسطى وعدد من وزراء المنطقة الغربية على النتائج الإيجابية للقاءات المهمة في #تركيا والتي لاتزال مستمرة.

باشاغا: نحث على التواصل وبذل المزيد من الجهود للتهدئة وتفويت الفرصة على محاولات جر البلاد لعودة الصراع المسلح والفوضى.

باشاغا: ضرورة الاستمرار في العمل السياسي والعمل مباشرة مع كل الأجسام والقوى السياسية الداخلية ومع المبعوث الأممي الجديد والأطراف الدولية.

باشاغا: استكمال تمكين الحكومة الليبية من مباشرة مهامها لتهيئة الأوضاع الملائمة للوصول بليبيا إلى #الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال. #السبق

2022-09-03 16:40:48

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