عاجل.. فتحي #باشاغا يؤكد خلال اجتماعه عبر الدائرة المغلقة مع نوابه علي #القطران

#عاجل.. فتحي #باشاغا يؤكد خلال اجتماعه عبر الدائرة المغلقة مع نوابه علي #القطراني وسالم #الزادمة وخالد #الأسطى وعدد من وزراء المنطقة الغربية على النتائج الإيجابية للقاءات المهمة في #تركيا والتي لاتزال مستمرة.
باشاغا: نحث على التواصل وبذل المزيد من الجهود للتهدئة وتفويت الفرصة على محاولات جر البلاد لعودة الصراع المسلح والفوضى.
باشاغا: ضرورة الاستمرار في العمل السياسي والعمل مباشرة مع كل الأجسام والقوى السياسية الداخلية ومع المبعوث الأممي الجديد والأطراف الدولية.
باشاغا: استكمال تمكين الحكومة الليبية من مباشرة مهامها لتهيئة الأوضاع الملائمة للوصول بليبيا إلى #الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال. #السبق
2022-09-03 16:40:48
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