أكد السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، على دعم بلاده لجهود الممثل الخاص للأمين العام عبدالله باتيلي في مهمته لحلحلة العراقيل التي تواجه العملية السياسية في ليبيا، جاء ذلك في رسالة تهنئة بعث بها نورلاند، اليوم السبت، إلى الدبلوماسي السنغالي عبدالله باتيلي لمناسبة تعيينه ممثلاً خاصًا جديدًا للأمين العام لليبيا رئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفق بيان نشره حساب السفارة الأميركية على موقع تويتر

#الحدث_الليبي