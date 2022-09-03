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فتحي #باشاغا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس #النواب يرحب بتعيين عبدالله #باتيلي مب

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

فتحي #باشاغا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس #النواب يرحب بتعيين عبدالله #باتيلي مبعوثا أمميا إلى #ليبيا.

باشاغا: الاتفاق بين #النواب و #الدولة هو السبيل للوصول لسلطة تنفيذية موحدة قادرة على إجراء #الانتخابات. #السبق

2022-09-03 17:21:31

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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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