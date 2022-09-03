فتحي #باشاغا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس #النواب يرحب بتعيين عبدالله #باتيلي مب

فتحي #باشاغا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس #النواب يرحب بتعيين عبدالله #باتيلي مبعوثا أمميا إلى #ليبيا.
باشاغا: الاتفاق بين #النواب و #الدولة هو السبيل للوصول لسلطة تنفيذية موحدة قادرة على إجراء #الانتخابات. #السبق
2022-09-03 17:21:31
1662225691
فتحي #باشاغا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس #النواب يرحب بتعيين عبدالله #باتيلي مبعوثا أمميا إلى #ليبيا.
باشاغا: الاتفاق بين #النواب و #الدولة هو السبيل للوصول لسلطة تنفيذية موحدة قادرة على إجراء #الانتخابات. #السبق
2022-09-03 17:21:31
1662225691
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