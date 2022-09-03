قالت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج النفط الخام في ليبيا تراجع، اليوم السبت، ليص

قالت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج النفط الخام في ليبيا تراجع، اليوم السبت، ليصل إلى مليون و224 ألف برميل، وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن إنتاج المكثفات بلغ 54 ألف برميل خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما بلغ إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي مليارًا و 168 مليون قدم مكعب خلال الـ24 ساعة الماضية، بزيادة تقدر بنحو 5 ملايين قدم مكعبة عن الاستهلاك المعلن أمس الجمعة والمسجل بمليون و226 ألف برميل.

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