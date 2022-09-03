رئيس #نقابة_الخبازين أبو خريص محمد: تم حل اللجنة المشكلة للتفتيش عن المخابز وأغل

رئيس #نقابة_الخبازين أبو خريص محمد: تم حل اللجنة المشكلة للتفتيش عن المخابز وأغلب المحتجزين من أصحاب #المخابز والعمالة أطلق سراحهم.

– هناك لجان بالمناطق تتابع أعمال المخابز للكشف عن المخالفات بطريقة أفضل.

– الوضع مطمئن والدقيق متوفر والأسعار تتفاوت من 275 دينار للقنطار إلى 290 دينار حسب الجودة.

– هناك اتفاقا وفق اجتماع وزارة الاقتصاد مؤخرا يقضي بالعدول عن توريد #الدقيق الجاهز من الخارج عبر شركات خارجية.

– تم استبدال المقترح بالشراء من المطاحن الوطنية وتوفير الكمية المطلوبة وفق المواصفات الليبية. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-09-03 19:50:57

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