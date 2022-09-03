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أبدت السفارة الإيطالية في ليبيا، استعدادها للتعاون الوثيق مع المبعوث الأممي الجد

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أبدت السفارة الإيطالية في ليبيا، استعدادها للتعاون الوثيق مع المبعوث الأممي الجديد، عبدالله باتيلي لدعم جهود الوساطة التي يبذلها لتحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية في ليبيا، وفي تغريدة نشرتها السفارة الإيطالية عبر تويتر بأن على الجميع الالتفاف حول باتيلي وتقديم الدعم له، للوصول بليبيا إلى قاعدة سياسية ثابتة تحقق الاستقرار الكامل في البلاد
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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