أبدت السفارة الإيطالية في ليبيا، استعدادها للتعاون الوثيق مع المبعوث الأممي الجد

أبدت السفارة الإيطالية في ليبيا، استعدادها للتعاون الوثيق مع المبعوث الأممي الجديد، عبدالله باتيلي لدعم جهود الوساطة التي يبذلها لتحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية في ليبيا، وفي تغريدة نشرتها السفارة الإيطالية عبر تويتر بأن على الجميع الالتفاف حول باتيلي وتقديم الدعم له، للوصول بليبيا إلى قاعدة سياسية ثابتة تحقق الاستقرار الكامل في البلاد

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