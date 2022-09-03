كارثة بيئية مقلقة.. ذوبان جليد جرينلاند اشارت صحيفة “نيتشر كلايمت تشانج” الى د

كارثة بيئية مقلقة.. ذوبان جليد جرينلاند 🌎

اشارت صحيفة “نيتشر كلايمت تشانج” الى دراسة إن أزمات التغيير المناخي علي العالم يسبب في ذوبان الجليد وجفاف بعض المناطق وتلف المحاصيل في الدول أخرى, منها جزيرة جرينلاند التي تقع شمال شرق كندا بين منطقة القطب الشمالي والمحيط الأطلسي والتي تفوق مساحتها مليوني كيلومتر مربع وهي الأكبر في العالم ستفقد كمية هائلة جدا من طبقة الجليد، بغض النظر عن الجهود العالمية الحالية.

وذكرت الدراسة أن 3.3 % من طبقة الجليد التي تغطي جرينلاند ستذوب بشكل حتمي، وهي تعادل 110 ترليون طن من الجليد، وعند ذوبان هذا القدر من الجليد فإن ذلك يعني ارتفاع مستوى البحار والمحيطات بما يزيد عن 30 سنتيمترا، الأمر الذي يشكل تهديدًا للكثير من الدول التي تقع على السواحل خاصة الجزر والدول المنخفضة وذلك بحلول 2050.

والله اعلم