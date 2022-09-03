الناطقة باسم المجلس #الرئاسي نجوى #وهيبة: حدثت بعض الخروقات الأمنية في #طرابلس و

الناطقة باسم المجلس #الرئاسي نجوى #وهيبة: حدثت بعض الخروقات الأمنية في #طرابلس ومن تثبت مسؤوليته عنها ستتم محاسبته.

– المجلس الرئاسي كقائد أعلى للجيش سبق وشكل مجلس للأمن والدفاع كإجراء احترازي للدفاع عن كل مدن #ليبيا برئاسة رئيس الأركان.

– الغرف التي شكلها الرئاسي ستُسلم المسؤولين عن الاختراقات ليحاسبهم المدعي العام العسكري.

– الجهات المدنية التي تُزعزع الاستقرار ستُحال إلى #النائب_العام.

– كل هذه جهات مستقلة عن الرئاسي لا يتدخل في عملها لكنه يوجهها لتقوم بعملها. #السبق (تصريحات تلفزيونية)

2022-09-03 21:24:27

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