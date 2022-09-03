عضو مجلس النواب خليفة الدّغاري: – تعيين السّنغالي “عبد الله باثيلي” مبعوثا أممي

عضو مجلس النواب خليفة الدّغاري:
– تعيين السّنغالي “عبد الله باثيلي” مبعوثا أمميا إلى ليبيـا جاء في ظروف صعبة تمرّ بها البلاد، ولا توجد فيه إرادة دولية جامعة على خروج البلاد من الصّراع على السّلطة.
– تكليف مبعوث إفريقي يحمل ثقافة فرانكفونية لا يغير الشّئ الكثير، فالتأثير على أيّ مبعوث أممي سيظل قائما ببقاء الخلافات البينيّة بين الدّول المتدخلة في الشّأن الليبـي.
– خارطة الصّراع بين الدّول المتداخلة في الأزمة الليبيـة ومصالحها الاقتصادية وموقع ليبيـا الجيو سياسي تمثّل نقاط خلاف وتجعل الوضع أكثر تعقيدا.
– من الخطأ الذي وقعت فيه أطراف الصّراع الليبـي والذي لا يغفره الليبيـون لهم هو الاستقواء بالأجنبي وجلب المرتزقة.
#ليبيا_24
2022-09-03 21:22:22
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