عضو مجلس النواب خليفة الدّغاري: – تعيين السّنغالي “عبد الله باثيلي” مبعوثا أممي

عضو مجلس النواب خليفة الدّغاري:

– تعيين السّنغالي “عبد الله باثيلي” مبعوثا أمميا إلى ليبيـا جاء في ظروف صعبة تمرّ بها البلاد، ولا توجد فيه إرادة دولية جامعة على خروج البلاد من الصّراع على السّلطة.

– تكليف مبعوث إفريقي يحمل ثقافة فرانكفونية لا يغير الشّئ الكثير، فالتأثير على أيّ مبعوث أممي سيظل قائما ببقاء الخلافات البينيّة بين الدّول المتدخلة في الشّأن الليبـي.

– خارطة الصّراع بين الدّول المتداخلة في الأزمة الليبيـة ومصالحها الاقتصادية وموقع ليبيـا الجيو سياسي تمثّل نقاط خلاف وتجعل الوضع أكثر تعقيدا.

– من الخطأ الذي وقعت فيه أطراف الصّراع الليبـي والذي لا يغفره الليبيـون لهم هو الاستقواء بالأجنبي وجلب المرتزقة.

#ليبيا_24

2022-09-03 21:22:22

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