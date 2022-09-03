عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي: – المبعوث الأممي يأتي نهاية كل شهر ليلقي بإحاط

عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي:

– المبعوث الأممي يأتي نهاية كل شهر ليلقي بإحاطته أمام من هم سبب دمار وتفتت وخراب ليبيا.

– اعتقد أن مهمة المبعوث الأممي الجديد لن تطول على رأس البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

– فرص نجاح باتيلي لحل الأزمة الليبية ما تزال بعيدة المنال.

– باتيلي لن يقدم ولن يؤخر في الأزمة الليبية وفرص النجاح أو الفشل مرهونة بمدى توافق الدول الكبرى وحصول تفاهمات فيما بينها على تقاسم الكعكة الليبية الدسمة.

– هناك بوادر انقسام كبير وحاد في الداخل الليبي تلوح في الأفق، ما يعني أن باتيلي لن يكون أفضل حالا من سابقيه.

– الاصطفافات والتحالفات بين الدول العظمى على أشدها وتلك الدول هي صاحبة الفيتو.

– خارطة الطريق في ليبيا ليست خطة غسان سلامة ولا ويليامز، لكنها خطة من يدير الأزمة ولا يريد حلها.

– من وضع الخطة يريد تمديد الأزمة وخلق نقاط داخل الاتفاق يعلمون جيداً أنها ستكون القشة التي ستقصم ظهر البعير.

– باتيلي سيسير على الخطة السابقة مع بعض التعديلات التي تتعلق بالمسار الدستوري وقوانين الانتخابات.

– قوانين الانتخابات هي لب الموضوع وسبب المشكلة وهي العقبة أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

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#ليبيا_24

2022-09-03 23:42:45

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