عضو مجلس #النواب إبراهيم #الدرسي: المبعوث الأممي يأتي نهاية كل شهر ليلقي بإحاطته أمام من هم سبب دمار وتفتت وخراب #ليبيا.

– اعتقد أن مهمة المبعوث الأممي الجديد لن تطول على رأس البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

– فرص نجاح عبدالله #باتيلي لحل الأزمة الليبية ما تزال بعيدة المنال.

– تعيين مبعوث أممي جديد لليبيا أمر بروتوكولي في #مجلس_الأمن و #الأمم_المتحدة.

– المبعوث الأممي ناقل للأفكار والتناقضات والصراعات بين الدول الكبرى في الملف الليبي.

– باتيلي لن يقدم ولن يؤخر في الأزمة الليبية وفرص النجاح أو الفشل مرهونة بمدى توافق الدول الكبرى وحصول تفاهمات فيما بينها على تقاسم الكعكة الليبية الدسمة.

– هناك بوادر انقسام كبير وحاد في الداخل الليبي تلوح في الأفق، ما يعني أن باتيلي لن يكون أفضل حالا من سابقيه.

– الظروف التي عاصرت سابقيه كانت أفضل لحلحلة المشكل الليبي والعالم اليوم يشهد أشد الأزمات بعد الحرب الباردة.

– الاصطفافات والتحالفات بين الدول العظمى على أشدها وتلك الدول هي صاحبة #الفيتو.

– #خارطة_الطريق في ليبيا ليست خطة #غسان_سلامة ولا #ويليامز، لكنها خطة من يدير الأزمة ولا يريد حلها.

– من وضع الخطة يريد تمديد الأزمة وخلق نقاط داخل الاتفاق يعلمون جيداً أنها ستكون القشة التي ستقصم ظهر البعير.

– باتيلي سيسير على الخطة السابقة مع بعض التعديلات التي تتعلق بالمسار الدستوري وقوانين #الانتخابات.

– قوانين الانتخابات هي لب الموضوع وسبب المشكلة وهي العقبة أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

– الأمريكان صرحوا بإمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ظل وجود حكومتين.

– المشكل الأكبر هي القوانين التوافقية وهذا الخلاف الحاد عليها بين التشريعيين.

– لم يصدر عن مجلس النواب أي تعليق بشأن تعيين المبعوث الجديد.

– يوم الاثنين القادم سيعقد مجلس النواب جلسة في #بنغازي وحتما سيصدر بيان بهذا الخصوص.

– أظن أنه لا يوجد اعتراض لدى مجلس النواب على تعيين باتيلي. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-09-03 23:40:08

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