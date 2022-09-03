شهود عيان يروون تفاصيل اقتحام منازل بعض القيادات في كتيبة ثوار طرابلس بمنطقة عين زارة

شهود عيان: مجموعات مسلحة تتبع حكومة #الدبيبة تقتحم منازل بعض القيادات في كتيبة ثوار #طرابلس بمنطقة #عين_زارة، وتقوم بسرقة ما فيها.
– من ضمن المنازل التي تم اقتحامها منزل آمر الكتيبة وآمر الحرس الرئاسي السابق #أيوب_بوراس.
– الاقتحامات شملت منزل القيادي في الكتيبة عماد #المسلاتي، ومنزل القيادي الاخر محمود #القمبري الذي تم حرقه مع ساعات فجر اليوم.
– كتيبة #ثوار_طرابلس كانت قد انسحبت من تمركزاتها في عين زارة إلى #العزيزية بقوة قوامها 200 سيارة مسلحة.
– جهاز #الردع بإمرة عبدالرؤوف #كارة بسط سيطرته على منطقة عين زارة بعد انسحاب كتيبة ثوار طرابلس. #السبق
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