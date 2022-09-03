مجلة “#أتلايار” الإسبانية: #تركيا استدعت #باشاغا بهدف الضغط من أجل وقف التصعيد ا

مجلة “#أتلايار” الإسبانية: #تركيا استدعت #باشاغا بهدف الضغط من أجل وقف التصعيد العسكري وخلق قنوات اتصال وتمهيد الطريق للحوار.

– تركيا تلعب دور الوساطة بين #الدبيبة وباشاغا بغرض توسع نفوذها.

– #أردوغان يستقبل الأطراف الليبية لمحاولة إيجاد حل سياسي بعد الاشتباكات العنيفة في #طرابلس.

– أردوغان يسعى من خلال هذه اللقاءات إلى توسيع نفوذ بلاده في المنطقة وحماية مصالحها.

– المحلل في المعهد الإسباني للدراسات الاستراتيجية، فيليبي سانشيز تابيا قال، إن أردوغان حاول ترسيخ وجوده في #ليبيا بهدف زيادة ثقله في أفريقيا.

– تابيا قال إن أردوغان يريد الحصول على موارد الطاقة الليبية والتعامل مع المنافسة الإقليمية وتحديد مناطق السيادة في شرق البحر المتوسط.

– تركيا استفادت من انسحاب عدد من الدول المؤثرة بالملف الليبي، أبرزها #روسيا بسبب الحرب الدائرة في #أوكرانيا، وعدم حماس #الولايات_المتحدة_الأمريكية للعب دور.

– #أنقرة أصبحت وجهة لزيارات المسؤولين الليبيين بحثًا عن هيئة دولية قادرة على جمعهم والاستماع إليهم وتقديم المشورة لهم. #السبق (تقرير)

2022-09-04 01:25:46

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