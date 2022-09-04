موقع “#ستاتيستا” الإحصائي الألماني: #ليبيا تحتل المرتبة الأولى من حيث احتياطيات #النفط الإفريقية، وتأتي في المركز الخامس عربيًا والتاسع عالميًا.

– ليبيا تمتلك القدرة على الحصول على احتياطي أكبر من #الوقود الأحفوري أكثر مما نعرفه حاليًّا، لأنه لا يزال غير مستكشف إلى حد كبير نتيجة للعقوبات السابقة المفروضة على شركات النفط الأجنبية.

– النفط الليبي يستحوذ على نسبة كبيرة من الإيرادات الحكومية.

– سلطة ليبيا كمنتج للنفط أعيقت إلى حد كبير، بسبب عدم الاستقرار السياسي في الآونة الأخيرة.

– العديد من الخبراء يرجحون، أن تعزز احتياطيات النفط غير المستغلة المزيد من الاستثمارات الاقتصادية مع استقرار الوضع السياسي في البلاد. #السبق

2022-09-04 02:42:23

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