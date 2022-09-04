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المركز الوطني للأرصاد الجوية: كتلة هوائية ساخنة تؤثر على أغلب مناطق غرب ليبيا، م

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المركز الوطني للأرصاد الجوية: كتلة هوائية ساخنة تؤثر على أغلب مناطق غرب ليبيا، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية خاصة مناطق الساحل الشرقي.
#الحدث_الليبي
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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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