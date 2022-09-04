المركز الوطني للأرصاد الجوية: كتلة هوائية ساخنة تؤثر على أغلب مناطق غرب ليبيا، م

المركز الوطني للأرصاد الجوية: كتلة هوائية ساخنة تؤثر على أغلب مناطق غرب ليبيا، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية خاصة مناطق الساحل الشرقي.

#الحدث_الليبي

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