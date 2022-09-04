رحبت وزارة الخارجية الجزائرية، بتعيين السنغالي عبد الله باتيلي ممثلاً خاصًا للأم

رحبت وزارة الخارجية الجزائرية، بتعيين السنغالي عبد الله باتيلي ممثلاً خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وقالت الوزارة في بيان لها، إن “باتيلي دبلوماسيا بارزا وملتزما بقضايا الوحدة الإفريقية وله رصيد ثري من المساهمات المعتبرة في الجهود الرامية لتعزيز الحلول السلمية عبر التفاوض في عديد حالات الصراع المعقدة”.

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