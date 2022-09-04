عاجل > مفوضية الانتخابات : البيئة السياسية والأمنية بعد توقف انتخابات ديسمبر لم تساعد على التعامل مع عناصر القوة القاهرة ومحاولة معالجتها .

⚡️فجوة التوافق بين الأطرف السياسية اتسعت و السلطة التنفيذية انقسمت و توترات أمنية حدثت في معظم الدوائر الانتخابية .

⚡️تعذر علينا علاج التحديات و استئناف الانتخابات بهذه المعطيات السياسية والأمنية خلال المدة التي طلبناها لعلاج القوة القاهرة.

⚡️سنعمل مع البرلمان على معالجة المتطلبات القانونية الفنية التي ظهرت أثناء تنفيذ القوانين بما فيها المتعلقة بقانون انتخاب الرئيس .

⚡️اتخذنا خطوات متقدمة في تطوير الجوانب والنظم الفنية لتفادي العديد من المعوقات الفنية والزمنية بفاعلية .

⚡️جاهزون لاستئناف العملية الانتخابية حال توفر البيئة السياسية التوافقية واستتباب الاوضاع الأمنية و العمل مع الشركاء لرفع بقية القوة القاهرة . #ليبيا #المرصد ( بيان )