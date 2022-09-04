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الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تؤجل النظر في الطعن بشأن التعديل الدستوري العا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تؤجل النظر في الطعن بشأن التعديل الدستوري العاشر والحادي عشر والقانون رقم 6 لسنة 2018 الخاص بالاستفتاء على مشروع الدستور، إلى أكتوبر المقبل.
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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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