الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تؤجل النظر في الطعن بشأن التعديل الدستوري العا

الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تؤجل النظر في الطعن بشأن التعديل الدستوري العاشر والحادي عشر والقانون رقم 6 لسنة 2018 الخاص بالاستفتاء على مشروع الدستور، إلى أكتوبر المقبل.

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