خبر | #المغرب ترحب بتعيين عبدالله باتيلي رئيسا لبعثة الأمم المتحدة لدى #ليبيا مع

خبر | #المغرب ترحب بتعيين عبدالله باتيلي رئيسا لبعثة الأمم المتحدة لدى #ليبيا معربة عن دعمها واستعدادها التام للتعامل معه من أجل المساهمة في توصل الأطراف الليبية للتوافقات الضرورية لاجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. (بيان الخارجية) #المرصد