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خبر | #المغرب ترحب بتعيين عبدالله باتيلي رئيسا لبعثة الأمم المتحدة لدى #ليبيا مع

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خبر | #المغرب ترحب بتعيين عبدالله باتيلي رئيسا لبعثة الأمم المتحدة لدى #ليبيا معربة عن دعمها واستعدادها التام للتعامل معه من أجل المساهمة في توصل الأطراف الليبية للتوافقات الضرورية لاجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. (بيان الخارجية) #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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