رحبت وزارة الخارجية الأمريكية، بتعيين السنغالي “عبدالله باتيلي” ممثلاً خاصًا للأ

رحبت وزارة الخارجية الأمريكية، بتعيين السنغالي “عبدالله باتيلي” ممثلاً خاصًا للأمين العام ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأكدت الخارجية في تغريدة عبر تويتر، الأحد، بأن الولايات المتحدة سوف تقدم الدعم الكامل للمبعوث الأممي الجديد للتوسط في العملية السياسية التي تقودها ليبيا، داعية المجتمع الدولي إلى العمل بشكل وثيق مع الممثل الخاص.

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