أهم مواعيد الظواهر الفلكية المتوقع مشاهدتها فى السماء خلال شهر سبتمبر 2022 6 س

أهم مواعيد الظواهر الفلكية المتوقع مشاهدتها فى السماء خلال شهر سبتمبر 2022

6 سبتمبر – يقترن كوكب المريخ مع النجم الدبران (عين الثور) ..

8 سبتمبر – يقترن القمر مع كوكب زحل ..

10 سبتمبر – إكتمال القمر (بدر شهر صفر) ..

11 سبتمبر – يقترن القمر مع كوكب المشتري ..

15 سبتمبر – يقترن القمر مع الحشد النجمي الاخوات السبع (الثريا) ..

16 سبتمبر – كوكب نبتون في تقابل مع الشمس ..

17 سبتمبر – يقترن القمر مع كوكب المريخ ..

20 سبتمبر – يقترن القمر مع النجم بولوكس ..

23 سبتمبر – الاعتدال الخريفي .. تساوي ساعات الليل والنهار ..

25 سبتمبر – القمر الجديد (محاق ربيع الاول) ..

26 سبتمبر – المشتري في تقابل مع الشمس ..

30 سبتمبر – يقترن القمر مع النجم انتاريوس (قلب العقرب)￼

#ليبيا_24

2022-09-04 16:26:43

1662308803