أهم مواعيد الظواهر الفلكية المتوقع مشاهدتها فى السماء خلال شهر سبتمبر 2022 6 س

أهم مواعيد الظواهر الفلكية المتوقع مشاهدتها فى السماء خلال شهر سبتمبر 2022
6 سبتمبر – يقترن كوكب المريخ مع النجم الدبران (عين الثور) ..
8 سبتمبر – يقترن القمر مع كوكب زحل ..
10 سبتمبر – إكتمال القمر (بدر شهر صفر) ..
11 سبتمبر – يقترن القمر مع كوكب المشتري ..
15 سبتمبر – يقترن القمر مع الحشد النجمي الاخوات السبع (الثريا) ..
16 سبتمبر – كوكب نبتون في تقابل مع الشمس ..
17 سبتمبر – يقترن القمر مع كوكب المريخ ..
20 سبتمبر – يقترن القمر مع النجم بولوكس ..
23 سبتمبر – الاعتدال الخريفي .. تساوي ساعات الليل والنهار ..
25 سبتمبر – القمر الجديد (محاق ربيع الاول) ..
26 سبتمبر – المشتري في تقابل مع الشمس ..
30 سبتمبر – يقترن القمر مع النجم انتاريوس (قلب العقرب)￼
#ليبيا_24
2022-09-04 16:26:43
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