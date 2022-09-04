عضو مجلس #النواب، محمد #العباني: #مجلس_الأمن الذي أسقط النظام في #ليبيا وفرض الع

عضو مجلس #النواب، محمد #العباني: #مجلس_الأمن الذي أسقط النظام في #ليبيا وفرض العقوبات، كان يجب عليه حسم الملف الليبي منذ فترة، إذا كان يريد حل الأزمة.

ــ مجلس الأمن يُدير الأزمة دون حلها، والمبعوث الجديد يمكنه الاستمرار في إدارة الأزمة دون حلها، طبقا للمواقف الدولية.

ــ حل المليشيات لن يتأتى إلا عبر إعادة السلاح لمخازن الجيش، لكن الإرادة الدولية ليست جادة في هذا الاتجاه.

ــ الأزمة في ليبيا تتمثل في الجانب الأمني والصراع على السلطة من أجل الثروة، لكن #البعثة_الأممية تركز على الجانب السياسي دون الانتباه للجانب الأمني. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-09-04 17:01:28

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