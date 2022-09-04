بحث رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي”، اليوم الأحد، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو”، آخر المستجدات السياسية والأمنية في البلاد.

واستعرض اللقاء الذي عُقِد بديوان المجلس، العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، والأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد بصفة عامة وخاصة في العاصمة طرابلس، والخطوات المتخذة لجمع الفرقاء الليبيين وإعادة الزخم للعملية الانتخابية.

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